За ексглаву Дніпропетровської ОВА Резніченка внесено 30 млн грн застави

Валентин Резніченко (Фото: Facebook-акаунт Резніченка)

За колишнього очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, якого підозрюють у зловживаннях під час ремонту доріг, що завдало збитків на 286 млн грн, внесено заставу. Про це LIGA.net повідомила керівниця відділу комунікацій у Вищому антикорупційному суді Олеся Чемерис.

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За її словами, сума застави для ексочільника Дніпропетровської ОВА становить 30 млн грн.

У понеділок, 16 вересня, ВАКС обрав Резніченку запобіжний захід у вигляді застави. Також колишній очільник ОВА повинен носити електронний браслет, не відлучатися з Дніпропетровської області без дозволу, утриматися від спілкування з низкою осіб та здати паспорти.

2 листопада 2022 року Схеми опублікували розслідування "Супутниця на мільярд". У розслідуванні йдеться про те, що Дніпропетровська область від початку повномасштабного вторгнення РФ витратила на ремонт доріг 2,3 млрд грн – більше, ніж будь-який інший регіон в Україні. Більшість цих грошей отримала компанія, співвласниця якої тісно пов'язана з Резніченком.

12 вересня 2024 року Резніченку вручили підозру у зловживаннях під час ремонту доріг, що завдало збитків для громади на 286 млн грн.

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