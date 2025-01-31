За год перевел на карту знакомой 2,3 млн грн. Задержан бухгалтер воинской части – ГБР

Руководителю бухгалтера грозит до восьми лет за решеткой

Правоохранители вручают подозрение (Фото: ГБР)

В Одесской области начальник финансово-экономической службы одной из воинских частей получил подозрение в халатности от Государственного бюро расследований. Сообщается, что в течение года его подчиненный бухгалтер успел присвоить 2,3 млн грн, которые предназначались для пропавших без вести бойцов.

Следователи выяснили, что бухгалтер в течение года указывал в документации по выплате денежного довольствия номер банковского счета своей знакомой. Его начальник не проверил данные и подписывал документы о перечислении денег.

Относительно бухгалтера Нацполиция направила обвинительный акт в суд, сейчас подозреваемый находится под стражей. Также подан гражданский иск для возмещения нанесенного ущерба.

Начальник финансово-экономической службы получил подозрение от ГБР в небрежном отношении к службе. В случае доказательства вины ему может грозить до восьми лет за решеткой.