За рік перевів на картку знайомої 2,3 млн грн. Затримано бухгалтера військової частини – ДБР

Керівнику бухгалтера загрожує до восьми років за ґратами

Правоохоронці вручають підозру (Фото: ДБР)

В Одеській області начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин отримав підозру в недбалості від Державного бюро розслідувань. Повідомляється, що протягом року його підлеглий бухгалтер встиг привласнити 2,3 млн грн, які призначалися для зниклих безвісти бійців.

Слідчі з'ясували, що бухгалтер протягом року вказував у документації щодо виплат грошового забезпечення номер банківського рахунку своєї знайомої. Його начальник не перевірив дані та підписував документи про перерахування грошей.

Щодо бухгалтера Нацполіція скерувала обвинувальний акт до суду, наразі підозрюваний перебуває під вартою. Також подано цивільний позов для відшкодування завданих збитків.

Начальник фінансово-економічної служби отримав підозру від ДБР у недбалому ставленні до служби. В разі доведення провини йому може загрожувати до восьми років за ґратами.