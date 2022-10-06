UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

За неделю ВСУ освободили более 500 кв. км на юге. Есть успехи и на востоке – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 23:38
За неделю ВСУ освободили более 500 кв. км на юге. Есть успехи и на востоке – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (фото – ЕРА)

Президент Владимир Зеленский в видеообращении 6 октября сообщил, что за неделю Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов более 500 кв. км территории в Херсонской области.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Информируем о нашем движении на передовой. Только за время от 1 октября и только в Херсонской области от российского псевдореферендума было освобождено и стабилизировано более полутысячи кв. км территории и десятки населенных пунктов", – сказал Зеленский.

Он отметил, что "есть успехи" и на восточном направлении, но не стал вдаваться в подробности.

"Обязательно настанет день, когда мы отчитаемся об успехах и в Запорожской области, – в тех районах, которые пока контролируют оккупанты. Наступит день, когда мы скажем и об освобождении Крыма. Эта перспектива очевидна", – сказал Зеленский.

Также президент затронул тему использования россиянами беспилотников иранского производства.

"Иран почему-то утверждает, что их у нас нет. Люди видят их в небе. Мы их сбиваем. А нам говорят, что их якобы нет. Что ж, найдем способы, чтобы их действительно не было", – сказал Зеленский.

  • Российский диктатор Владимир Путин отказался отводить войска из Херсона, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины, сообщала газета The New York Times.
  • По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты подтянули резервы и пытаются контратаковать в Херсонской области, чтобы остановить продвижение ВСУ. С 1 октября украинская армия освободила 29 населенных пунктов.

Читайте также: Наступление ВСУ на южном фронте глазами участника операции: экшн-видео от бойца

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война Херсонская область деоккупация восток
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 