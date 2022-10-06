За неделю ВСУ освободили более 500 кв. км на юге. Есть успехи и на востоке – Зеленский

Президент Владимир Зеленский в видеообращении 6 октября сообщил, что за неделю Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов более 500 кв. км территории в Херсонской области.

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"Информируем о нашем движении на передовой. Только за время от 1 октября и только в Херсонской области от российского псевдореферендума было освобождено и стабилизировано более полутысячи кв. км территории и десятки населенных пунктов", – сказал Зеленский.

Он отметил, что "есть успехи" и на восточном направлении, но не стал вдаваться в подробности.

"Обязательно настанет день, когда мы отчитаемся об успехах и в Запорожской области, – в тех районах, которые пока контролируют оккупанты. Наступит день, когда мы скажем и об освобождении Крыма. Эта перспектива очевидна", – сказал Зеленский.

Также президент затронул тему использования россиянами беспилотников иранского производства.

"Иран почему-то утверждает, что их у нас нет. Люди видят их в небе. Мы их сбиваем. А нам говорят, что их якобы нет. Что ж, найдем способы, чтобы их действительно не было", – сказал Зеленский.

Российский диктатор Владимир Путин отказался отводить войска из Херсона, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины, сообщала газета The New York Times.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты подтянули резервы и пытаются контратаковать в Херсонской области, чтобы остановить продвижение ВСУ. С 1 октября украинская армия освободила 29 населенных пунктов.

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Оксана Житнюк

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