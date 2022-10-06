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Контрнаступление на юге глазами участника штурмовой операции: экшн-видео от бойца ВСУ видео

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 10:35
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В сети появились два ролика, в которых, как утверждается, показан фрагмент контрнаступательной операции десантно-штурмовых войск на южном направлении фронта. Их автор – военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который принимал в ней участие.

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На кадрах группы десанта прорываются по полю под ударами противника, спешиваются в одной из посадок, и пустые "хамви" уезжают в обратном направлении под огнем россиян.

Когда и где именно сняты ролики, не уточняется. По неподтвержденным данным, это локация посередине между Николаевом и Херсоном.

Указано, что между записью и временем ее публикации выдержан определенный временной промежуток, чтобы не подвергать военнослужащих опасности: эта местность уже деоккупирована.

Смотрите видео: "Пока в РФ пьянеют от попыток аннексии". Резников показал карту осеннего наступления ВСУ

Євген Пилипенко
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война штурм контрнаступление южный фронт экшн
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