За перемирием в Украине могли бы следить солдаты из ЕС и Глобального юга – генерал Бригер

Роберт Бригер (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Генерал Роберт Бригер, глава военного комитета Евросоюза, считает, что за соблюдением перемирия в Украине могла бы следить миссия ООН, которая состояла бы не только из европейских военных, но и из представителей других стран, в том числе с Глобального юга. Такое мнение он высказал в интервью немецкому Welt.

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"Возможна миссия под мандатом ООН, которая будет включать не только европейцев, но и солдат с глобального юга или, например, Кавказа. Солдаты ЕС, несомненно, смогут внести значительный вклад", – сказал генерал.

В зависимости от политического решения Евросоюз может привлечь значительные силы для мониторинга прекращения огня, считает Бригер. Однако наблюдение за демилитаризованной зоной вдоль фронта, безусловно, потребует военного присутствия "в высоком пятизначном диапазоне", добавил он.

"Это значит, что они также имели право воплощать прекращение огня с применением оружия и поддержания с воздуха. На данный момент все это звучит очень теоретически, но такой сценарий может быть воплощен в жизнь", – объяснил военный.