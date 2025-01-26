За перемир'ям в Україні могли б слідкувати солдати з ЄС та Глобального півдня – генерал Брігер

Роберт Брігер (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Генерал Роберт Брігер, очільник військового комітету Євросоюзу вважає, що за дотриманням перемир'я в Україні могла б слідкувати місія ООН, яка складалася б не лише з європейських військових, а й з представників інших країн, зокрема з Глобального півдня. Таку думку він висловив в інтерв'ю німецькому Welt.

"Можлива місія під мандатом ООН, яка включатиме не лише європейців, а й солдатів із глобального півдня чи, наприклад, Кавказу. Солдати ЄС, безсумнівно, зможуть зробити значний внесок", – сказав генерал.

Залежно від політичного рішення, Євросоюз може залучити значні сили для моніторингу припинення вогню, вважає Брігер. Однак спостереження за демілітаризованою зоною вздовж фронту, безумовно, потребуватиме військової присутності "у високому п’ятизначному діапазоні", додав він.

"Це означає, що вони також мали б право втілювати припинення вогню із застосуванням зброї та підтримки з повітря. На цей момент все це звучить дуже теоретично, але такий сценарій може бути втілений у життя", – пояснив військовий.