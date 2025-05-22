За почти год существования проекта "Хочу к своим" только один коллаборант выехал в РФ

Кремль (Фото: ЕРА)

С начала существования украинского государственного проекта "Хочу к своим" и до 22 мая 2025 только один коллаборант выехал в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Отмечается, что российские пропагандисты и некоторые депутаты нелегитимной Госдумы РФ начали активно вспоминать тему осужденных украинских коллаборантов в кремлевских медиа.

"Это может свидетельствовать о том, что российская сторона наконец-то начала серьезно рассматривать выезд украинских предателей в РФ при условии возвращения украинцев с враждебных застенков", – говорится в сообщении.

Проект также подчеркнул, что в России "политическими заключенными" называют граждан Украины, осужденных за государственную измену из-за сотрудничества с оккупантами, которые находятся в тюрьмах.

"Украина не только не прибегает ни к каким репрессиям в отношении осужденных за государственную измену, но и делает все, чтобы дать им возможность выехать в Россию при условии возвращения украинцев из вражеской неволи", – заявили в "Хочу к своим".

По состоянию на 22 мая в пределах проекта в Россию выехал только один предатель, добавили там. В то же время, на сайте обнародованы анкеты около 300 коллаборантов, которые согласились на размещение своих личных данных в надежде, что это привлечет внимание российской стороны и ускорит их выезд.

СПРАВКА "Хочу к своим" – совместный проект Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины, созданный для обнародования информации о привлеченных к уголовной ответственности коллаборантах, которые сотрудничали или помогали российским оккупационным силам в войне против Украины. Публикация информации осуществляется при добровольном согласии коллаборантов, желающих уехать в РФ при условии возвращения украинцев из российской неволи. Проект заработал летом 2024 года. "Хочу к своим" – совместный проект Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины, созданный для обнародования информации о привлеченных к уголовной ответственности коллаборантах, которые сотрудничали или помогали российским оккупационным силам в войне против Украины. Публикация информации осуществляется при добровольном согласии коллаборантов, желающих уехать в РФ при условии возвращения украинцев из российской неволи. Проект заработал летом 2024 года.