За майже рік існування проєкту "Хочу к своим" лише один колаборант виїхав до РФ

Кремль (Фото: ЕРА)

Від початку існування українського державного проєкту "Хочу к своим" та до 22 травня 2025 року лише один колаборант виїхав до Росії. Про це повідомили у пресслужбі проєкту.

Зазначається, що російські пропагандисти та окремі депутати нелегітимної Держдуми РФ почали активно згадувати тему засуджених українських колаборантів у кремлівських медіа.

"Це може свідчити про те, що російська сторона нарешті почала серйозно розглядати виїзд українських зрадників у РФ за умови повернення українців з ворожих катівень", – йдеться у повідомленні.

Проєкт також наголосив, що в Росії "політичними в’язнями" називають громадян України, засуджених за державну зраду через співпрацю з окупантами, які наразі перебувають у тюрмах.

"Україна не лише не вдається до жодних репресій щодо засуджених за державну зраду, а й робить усе, щоб дати їм можливість виїхати до Росії за умови повернення українців з ворожої неволі", – заявили у "Хочу к своим".

Станом на 22 травня в межах проєкту до Росії виїхав лише один зрадник, додали там. Водночас на сайті оприлюднено анкети близько 300 колаборантів, які погодились на розміщення своїх особистих даних, сподіваючись, що це приверне увагу російської сторони й пришвидшить їхній виїзд.

ДОВІДКА "Хочу к своим" – спільний проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України, створений для оприлюднення інформації про притягнутих до кримінальної відповідальності колаборантів, що співпрацювали або допомагали російським окупаційним силам у війні проти України. Публікація інформації здійснюється за добровільної згоди колаборантів, що бажають виїхати у РФ за умови повернення українців з російської неволі. Проєкт запрацював влітку 2024 року. "Хочу к своим" – спільний проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України, створений для оприлюднення інформації про притягнутих до кримінальної відповідальності колаборантів, що співпрацювали або допомагали російським окупаційним силам у війні проти України. Публікація інформації здійснюється за добровільної згоди колаборантів, що бажають виїхати у РФ за умови повернення українців з російської неволі. Проєкт запрацював влітку 2024 року.