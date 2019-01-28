За преступления на прошлых выборах посадили 5 человек - полиция

Фото: npu.gov.ua

Полиция направила в суд 131 уголовное производство о нарушениях на прошедших выборах, из них в 80-ти уже вынесены обвинительные приговоры. Об этом заявил заместитель начальника Главка следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает пресс-служба ведомства.

По его данным, пять человек были приговорены к реальным срокам лишения свободы.

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"За период проведения предыдущих выборов было зарегистрировано 1296 уголовных производств, связанных с избирательным процессом. Среди них подавляющее большинство - препятствование осуществлять права избирательной комиссии, подкуп избирателей, фальсификация избирательных документов и итогов голосования и другое", - рассказал Цуцкиридзе.

Как сообщалось, по состоянию на 25 января зафиксировано более 250 фактов нарушений избирательного законодательства, зарегистрировано пять уголовных производств.