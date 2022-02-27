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За сутки авиация ударила по шести колоннам врага, сбиты вертолет и беспилотник – ВС ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 23:22
Фото: ВС ВСУ

За сутки, 27 февраля, украинская военная авиация ударила по шести колоннам техники российских оккупантов, сбила вражеские вертолет и беспилотник. Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных сил ВС Украины.

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Авиационный гарнизон в Василькове держит оборону, отражая массированные обстрелы и атаки врага.

За сутки бомбардировочная и штурмовая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по шести колоннам военной техники оккупантов.

Штурмовики Су-25 в составе пар и звеньев атаковали и уничтожали колонны вражеской техники в Херсонской и Черниговской областях.

Бомбардировщики Су-24М уничтожали колонны вражеской техники в Киевской, Житомирской, Черниговской и Запорожской областях.

Подразделения зенитных ракетных войск сбили вражеские вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10.

Bayraktar TB2 нанес удар по колонне ЗРК "Бук"-М1 корректируемой авиационной бомбой.

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Наталия Медведева
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