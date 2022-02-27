За сутки авиация ударила по шести колоннам врага, сбиты вертолет и беспилотник – ВС ВСУ

За сутки, 27 февраля, украинская военная авиация ударила по шести колоннам техники российских оккупантов, сбила вражеские вертолет и беспилотник. Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных сил ВС Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Авиационный гарнизон в Василькове держит оборону, отражая массированные обстрелы и атаки врага.

За сутки бомбардировочная и штурмовая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по шести колоннам военной техники оккупантов.

Штурмовики Су-25 в составе пар и звеньев атаковали и уничтожали колонны вражеской техники в Херсонской и Черниговской областях.

Бомбардировщики Су-24М уничтожали колонны вражеской техники в Киевской, Житомирской, Черниговской и Запорожской областях.

Подразделения зенитных ракетных войск сбили вражеские вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10.

Bayraktar TB2 нанес удар по колонне ЗРК "Бук"-М1 корректируемой авиационной бомбой.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.