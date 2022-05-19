За сутки оккупанты обстреляли около 50 населенных пунктов на Донбассе: потери

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли около 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 40 гражданских объектов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Пострадали 31 жилой дом, санаторий, спортивный комплекс, общежитие техникума, офис Ощадбанка, райотдел образования, транспортное предприятие, газопровод.

В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, еще девять получили ранения. Сейчас продолжаются спасательно-поисковые работы.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. На двух локациях продолжаются бои.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

8 танков;

14 единиц боевой бронированной техники;

6 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Ранее сегодня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что с самого утра российские оккупанты обстреливают из тяжелого вооружения жилые кварталы Северодонецка. По его информации, погибли 12 мирных жителей, более 40 человек получили ранения.

Вадим Ребрина

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