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За сутки оккупанты обстреляли около 50 населенных пунктов на Донбассе: потери

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 22:58
За сутки оккупанты обстреляли около 50 населенных пунктов на Донбассе: потери - Фото
Фото: t.me/luhanskaVTSA

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли около 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 40 гражданских объектов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Пострадали 31 жилой дом, санаторий, спортивный комплекс, общежитие техникума, офис Ощадбанка, райотдел образования, транспортное предприятие, газопровод.

В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, еще девять получили ранения. Сейчас продолжаются спасательно-поисковые работы.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. На двух локациях продолжаются бои.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

  • 8 танков;
  • 14 единиц боевой бронированной техники;
  • 6 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

  • Ранее сегодня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что с самого утра российские оккупанты обстреливают из тяжелого вооружения жилые кварталы Северодонецка. По его информации, погибли 12 мирных жителей, более 40 человек получили ранения.
Вадим Ребрина
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война Донбасс минобороны
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