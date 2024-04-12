За сутки россияне не досчитались 34 артиллерийских системы и 840 окупантов
За сутки Силы обороны ликвидировали 840 российских оккупантов, уничтожили 34 артиллерийские системы и 28 единиц бронетехники захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 12 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – около 451 730 (+840);
- танков ‒ 7146 (+9);
- боевых бронированных машин – 13698 (+19);
- артиллерийских систем – 11486 (+34);
- РСЗО – 1042 (+2);
- средства ПВО – 755 (+1);
- самолетов – 347 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9161 (+57);
- крылатые ракеты – 2087 (+18);
- корабли / катера – 26 (+0);
- подводные лодки – 1(+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 15339 (+41);
- специальная техника – 1888 (+6).
- В ночь на 12 апреля российские захватчики атаковали Украину 17 дронами-камикадзе типа Shahed – украинские защитники уничтожили 16 из них. В результате падения обломков был пожар на Криворожье, он локализован.
Читайте также: Трипольская ТЭС. Центрэнерго: Восстановление без ПВО – бесполезное дело