За сутки россияне не досчитались 34 артиллерийских системы и 840 окупантов

Потери страны-агрессора в личном составе достигли 451 730 человек

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

За сутки Силы обороны ликвидировали 840 российских оккупантов, уничтожили 34 артиллерийские системы и 28 единиц бронетехники захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Общие боевые потери россиян на 12 апреля ориентировочно составили:

- личного состава – около 451 730 (+840);

- танков ‒ 7146 (+9);

- боевых бронированных машин – 13698 (+19);

- артиллерийских систем – 11486 (+34);

- РСЗО – 1042 (+2);

- средства ПВО – 755 (+1);

- самолетов – 347 (+0);

- вертолетов – 325 (+0);

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9161 (+57);

- крылатые ракеты – 2087 (+18);

- корабли / катера – 26 (+0);

- подводные лодки – 1(+0);

- автомобильной техники и автоцистерн – 15339 (+41);

- специальная техника – 1888 (+6).

Инфографика: Генштаб ВСУ

В ночь на 12 апреля российские захватчики атаковали Украину 17 дронами-камикадзе типа Shahed – украинские защитники уничтожили 16 из них. В результате падения обломков был пожар на Криворожье, он локализован.

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