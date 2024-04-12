За добу росіяни не дорахувалися 34 артилерійських систем та 840 окупантів
За добу Сили оборони ліквідували 840 російських окупантів, знищили 34 артилерійські системи та 28 одиниць бронетехніки загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян на 12 квітня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 451 730 (+840);
- танків – 7146 (+9);
- бойових броньованих машин – 13 698 (+19);
- артилерійських систем – 11 486 (+34);
- РСЗВ – 1042 (+2);
- засобів ППО – 755 (+1);
- літаків – 347 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9161 (+57);
- крилатих ракет – 2087 (+18);
- кораблів / катерів – 26 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15 339 (+41);
- спеціальної техніки – 1888 (+6).
- У ніч на 12 квітня російські загарбники атакували Україну 17 дронами-камікадзе типу Shahed – українські захисники знищили 16 з них. Унаслідок падіння уламків була пожежа на Криворіжжі, її локалізовано.
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