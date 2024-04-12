За добу росіяни не дорахувалися 34 артилерійських систем та 840 окупантів

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

За добу Сили оборони ліквідували 840 російських окупантів, знищили 34 артилерійські системи та 28 одиниць бронетехніки загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Загальні бойові втрати росіян на 12 квітня орієнтовно склали:

- особового складу – близько 451 730 (+840);

- танків – 7146 (+9);

- бойових броньованих машин – 13 698 (+19);

- артилерійських систем – 11 486 (+34);

- РСЗВ – 1042 (+2);

- засобів ППО – 755 (+1);

- літаків – 347 (+0);

- гелікоптерів – 325 (+0);

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9161 (+57);

- крилатих ракет – 2087 (+18);

- кораблів / катерів – 26 (+0);

- підводних човнів – 1 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн – 15 339 (+41);

- спеціальної техніки – 1888 (+6).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

У ніч на 12 квітня російські загарбники атакували Україну 17 дронами-камікадзе типу Shahed – українські захисники знищили 16 з них. Унаслідок падіння уламків була пожежа на Криворіжжі, її локалізовано.

Читайте також: Трипільська ТЕС. Центренерго: Відновлення без ППО – марна справа