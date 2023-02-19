За сутки уничтожено 590 россиян, семь танков, 12 БМП – потери России
Армия России в течение 18 февраля потеряла в Украине 590 военных, семь танков, 12 бронированных машин. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 142 860 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
С 24 февраля до утра воскресенья, 19 февраля, оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 142 860 (+590) человек ликвидировано,
→ танков – 3310 (+7),
→ боевых бронированных машин – 6545 (+12),
→ артиллерийских систем – 23267 (+1),
→ РСЗО – 469 (0),
→ средств ПВО – 243 (0),
→ самолетов – 298 (0),
→ вертолетов – 287 (0),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2016 (0),
→ крылатых ракет – 873 (+2),
→ кораблей/катеров – 18 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 5196 (0),
→ спецтехники – 224 (+1).
- В феврале в Украине уничтожено в пять раз больше российских захватчиков, чем в январе.
- Рекордные потери оккупантов зафиксированы 11 февраля, когда за сутки было уничтожено 1140 россиян.
Читайте также: Россия теряет 2000 солдат на каждый 91 метр оккупации – The Times со ссылкой на разведку
Комментарии