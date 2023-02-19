За сутки уничтожено 590 россиян, семь танков, 12 БМП – потери России

Армия России в течение 18 февраля потеряла в Украине 590 военных, семь танков, 12 бронированных машин. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 142 860 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля до утра воскресенья, 19 февраля, оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 142 860 (+590) человек ликвидировано,

→ танков – 3310 (+7),

→ боевых бронированных машин – 6545 (+12),

→ артиллерийских систем – 23267 (+1),

→ РСЗО – 469 (0),

→ средств ПВО – 243 (0),

→ самолетов – 298 (0),

→ вертолетов – 287 (0),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2016 (0),

→ крылатых ракет – 873 (+2),

→ кораблей/катеров – 18 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 5196 (0),

→ спецтехники – 224 (+1).

В феврале в Украине уничтожено в пять раз больше российских захватчиков, чем в январе.

Рекордные потери оккупантов зафиксированы 11 февраля, когда за сутки было уничтожено 1140 россиян.

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Наталія Медведєва

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