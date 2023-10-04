За сутки ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и почти полсотни артсистем – Генштаб
Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 450 российских оккупантов, уничтожили 13 танков, 18 БМП и 47 артиллерийских систем захватчиков. Об этом сообщает в сводке Генеральный штаб ВСУ.
Общие потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:
→ личного состава — 279 890 (+450),
→ танков — 4745 (+13),
→ боевых бронированных машин — 9026 (+18),
→ артиллерийских систем — 6612 (+47),
→ РСЗО — 802 (+1),
→ средств ПВО — 540,
→ самолетов — 315,
→ вертолетов — 316,
→ БпЛА оперативно-тактического уровня — 5121 (+41),
→ крылатых ракет — 1530 (+1),
→ кораблей/катеров — 20,
→ подлодок — 1,
→ автомобильной техники и автоцистерн — 8962 (+30),
→ специальной техники — 946 (+3).
- В утренней сводке Генштаб сообщил, что ВСУ имеют успех в наступлении на Запорожье в районе Работино, а также штурмуют под Бахмутом.
- 3 октября заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Черноморский флот РФ потерпел "функциональное" поражение, потому что вынужден разойтись по портам.
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