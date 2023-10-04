За добу ЗСУ ліквідували 450 окупантів та майже півсотні артсистем – Генштаб

Збройні Сили України за минулу добу ліквідували 450 російських окупантів, знищили 13 танків, 18 БМП та 47 артилерійських систем загарбників. Про це повідомляє у зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:

→ особового складу – 279 890 (+450),

→ танків – 4745 (+13),

→ бойових броньованих машин – 9026 (+18),

→ артилерійських систем – 6612 (+47),

→ РСЗВ — 802 (+1),

→ засобів ППО – 540,

→ літаків — 315,

→ гелікоптерів – 316,

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5121 (+41),

→ крилатих ракет – 1530 (+1),

→ кораблів/катерів — 20,

→ підводних човнів — 1,

→ автомобільної техніки та автоцистерн — 8962 (+30),

→ спеціальної техніки – 946 (+3).

У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що ЗСУ мають успіх у наступі на Запоріжжі в районі Роботиного, а також штурмують під Бахмутом.

3 жовтня заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що Чорноморський флот РФ зазнав "функціональної" поразки, тому що змушений розійтися по портах.

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