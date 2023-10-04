За добу ЗСУ ліквідували 450 окупантів та майже півсотні артсистем – Генштаб
Збройні Сили України за минулу добу ліквідували 450 російських окупантів, знищили 13 танків, 18 БМП та 47 артилерійських систем загарбників. Про це повідомляє у зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:
→ особового складу – 279 890 (+450),
→ танків – 4745 (+13),
→ бойових броньованих машин – 9026 (+18),
→ артилерійських систем – 6612 (+47),
→ РСЗВ — 802 (+1),
→ засобів ППО – 540,
→ літаків — 315,
→ гелікоптерів – 316,
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5121 (+41),
→ крилатих ракет – 1530 (+1),
→ кораблів/катерів — 20,
→ підводних човнів — 1,
→ автомобільної техніки та автоцистерн — 8962 (+30),
→ спеціальної техніки – 946 (+3).
- У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що ЗСУ мають успіх у наступі на Запоріжжі в районі Роботиного, а також штурмують під Бахмутом.
- 3 жовтня заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що Чорноморський флот РФ зазнав "функціональної" поразки, тому що змушений розійтися по портах.
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