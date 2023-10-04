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За добу ЗСУ ліквідували 450 окупантів та майже півсотні артсистем – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
04.10.2023, 09:22
За добу ЗСУ ліквідували 450 окупантів та майже півсотні артсистем – Генштаб - Фото
Фото - Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Збройні Сили України за минулу добу ліквідували 450 російських окупантів, знищили 13 танків, 18 БМП та 47 артилерійських систем загарбників. Про це повідомляє у зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:

→ особового складу – 279 890 (+450),
→ танків – 4745 (+13),
→ бойових броньованих машин – 9026 (+18),
→ артилерійських систем – 6612 (+47),
→ РСЗВ — 802 (+1),
→ засобів ППО – 540,
→ літаків — 315,
→ гелікоптерів – 316,
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5121 (+41),
→ крилатих ракет – 1530 (+1),
→ кораблів/катерів — 20,
→ підводних човнів — 1,
→ автомобільної техніки та автоцистерн — 8962 (+30),
→ спеціальної техніки – 946 (+3).

Військові втрати армії РФ на 4 жовтня 2023 року (Інфографіка – Генштаб ЗСУ)
  • У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що ЗСУ мають успіх у наступі на Запоріжжі в районі Роботиного, а також штурмують під Бахмутом.
  • 3 жовтня заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що Чорноморський флот РФ зазнав "функціональної" поразки, тому що змушений розійтися по портах.

Читайте також: Сили оборони знищили бронегрупу окупантів під Урожайним – фото та карта

Сергій Бережний
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