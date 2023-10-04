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Генштаб: ЗСУ мають успіх у наступі на півдні, пробиваються на захід від Роботиного — карта боїв

Этот материал также доступен на русском
04.10.2023, 07:32
Генштаб: ЗСУ мають успіх у наступі на півдні, пробиваються на захід від Роботиного — карта боїв - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України мають успіх у наступі на Запоріжжі в районі Роботиного, а також штурмують під Бахмутом. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 43 бойові зіткнення. У районі Кремінної росіяни понад 10 разів атакували Макіївку Луганської області, але безуспішно.
Поблизу Бахмута ворог намагався наступати у районі Андріївки, Сили оборони продовжують штурмувати на півдні від міста, є частковий успіх біля Андріївки та Кліщіївки.

Біля тимчасово окупованого Донецька ЗСУ відбили атаки в районах Первомайського, також було понад 10 невдалих штурмів у районах Мар'їнки та Красногорівки.

Одночасно українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, мають частковий успіх на захід від Роботиного, армія РФ виснажується, зазнає втрат у піхоті та техніці.

Українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також шість – по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили три райони зосередження противника та 21 артилерійський засіб.
  • 3 жовтня командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про просування Сил оборони на Таврійському напрямку фронту.
  • Раніше Тарнавський повідомив, що зима не уповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".
  • Відео бою на Мелітопольському напрямку: українських захисників прикриває американська БМП Bradley та німецький танк Leopard.

Читайте також: Сили оборони знищили бронегрупу окупантів під Урожайним – фото та карта

Дмитро Гриниченко
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