Генштаб: ВСУ имеют успех в наступлении на юге, пробиваются западнее Работино — карта боев

Вооруженные Силы Украины имеют успех в наступлении на Запорожье в районе Работино, а также штурмуют под Бахмутом. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 43 боевых столкновения. В районе Кременной россияне более 10 раз атаковали Макеевку Луганской области, но безуспешно.

Вблизи Бахмута враг пытался наступать в районе Андреевки, Силы обороны продолжают штурмовать на юге от города, есть частичный успех у Андреевки и Клещеевки.

Около временно оккупированного Донецка ВСУ отбили атаки в районах Первомайского, также было более 10 неудачных штурмов в районах Марьинки и Красногоровки.

Одновременно украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, имеют частичный успех западнее Работино, армия РФ истощается, несет потери в пехоте и технике.

Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также шесть — по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения противника и 21 артиллерийское средство.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.