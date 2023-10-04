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Генштаб: ВСУ имеют успех в наступлении на юге, пробиваются западнее Работино — карта боев

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 07:32
Генштаб: ВСУ имеют успех в наступлении на юге, пробиваются западнее Работино — карта боев - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины имеют успех в наступлении на Запорожье в районе Работино, а также штурмуют под Бахмутом. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 43 боевых столкновения. В районе Кременной россияне более 10 раз атаковали Макеевку Луганской области, но безуспешно.
Вблизи Бахмута враг пытался наступать в районе Андреевки, Силы обороны продолжают штурмовать на юге от города, есть частичный успех у Андреевки и Клещеевки. 

Около временно оккупированного Донецка ВСУ отбили атаки в районах Первомайского, также было более 10 неудачных штурмов в районах Марьинки и Красногоровки. 

Одновременно украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, имеют частичный успех западнее Работино, армия РФ истощается, несет потери в пехоте и технике. 

Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также шесть — по зенитно-ракетным комплексам. 

Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения противника и 21 артиллерийское средство. 
  • 3 октября командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о продвижении Сил обороны на Таврическом направлении фронта.
  • Ранее Тарнавский сообщил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".
  • Видео боя на Мелитопольском направлении: украинских защитников прикрывает американская БМП Bradley и немецкий танк Leopard.

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Дмитрий Гриниченко
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