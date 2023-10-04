Генштаб: ВСУ имеют успех в наступлении на юге, пробиваются западнее Работино — карта боев
04.10.2023, 07:32
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины имеют успех в наступлении на Запорожье в районе Работино, а также штурмуют под Бахмутом. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 43 боевых столкновения. В районе Кременной россияне более 10 раз атаковали Макеевку Луганской области, но безуспешно.
Вблизи Бахмута враг пытался наступать в районе Андреевки, Силы обороны продолжают штурмовать на юге от города, есть частичный успех у Андреевки и Клещеевки.
Около временно оккупированного Донецка ВСУ отбили атаки в районах Первомайского, также было более 10 неудачных штурмов в районах Марьинки и Красногоровки.
Одновременно украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, имеют частичный успех западнее Работино, армия РФ истощается, несет потери в пехоте и технике.
Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также шесть — по зенитно-ракетным комплексам.
Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения противника и 21 артиллерийское средство.
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