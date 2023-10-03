Силы обороны уничтожили бронегруппу оккупантов под Урожайным – фото и карта

На днях под Урожайным в Донецкой области Силы обороны уничтожили бронегруппу российских оккупантов: 9 единиц техники. Об этом сообщает Государственная специальная служба транспорта Минобороны.

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Оккупантов уничтожили воины 710 бригады охраны ведомства вместе с бойцами Отдельной президентской бригады и другими подразделениями Сил обороны.

"Этот населенный пункт принадлежит Волновахскому району Донецкой области. Он находится на одном из двух главных направлений атаки украинских войск, которые деоккупируют юг Украины от российских захватчиков", – говорится в сообщении.

Ведомство пишет, что неудачная атака врага закончилась для оккупантов поражением и значительными потерями.

Бой длился с ночи и до семи часов вечера, во время штурмовых действий было уничтожено 9 единиц техники и более 50 человек пехоты захватчиков, отмечает Служба.

"Как сообщили военнослужащие подразделения Госспецтрансслужбы, благодаря оперативной работе группы аэроразведки "Барби" было обнаружено вовремя движение вражеской бронетехники и пехоты. Наступления врага ожидали. Артиллерия сработала точно и мощно", – отмечают в ведомстве.

В частности, во время боя снайпер с позывным "Талиб" попал в российский танк из одноразового шведского гранатомета АТ-4.

"Вражеские планы были сожжены до тла", – подытоживается в сообщении.

Ведомство добавляет фотографию с уничтоженной техникой оккупантов и ее геолокацией:

3 октября командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о продвижении Сил обороны на Таврическом направлении фронта.

Ранее Тарнавский сообщил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".

Видео боя на Мелитопольском направлении: украинских защитников прикрывает американская БМП Bradley и немецкий танк Leopard.

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