Сили оборони знищили бронегрупу окупантів під Урожайним – фото та мапа

Цими днями під Урожайним на Донеччині Сили оборони знищили бронегрупу російських окупантів: 9 одиниць техніки. Про це повідомляє Державна спеціальна служба транспорту Міноборони.

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Окупантів знищили воїни 710 бригади охорони відомства разом із бійцями Окремої президентської бригади та іншими підрозділами Сил оборони.

"Цей населений пункт належить до Волноваського району Донецької області. Він знаходиться на одному з двох головних напрямків атаки українських військ, котрі деокупують південь України від російських загарбників", – йдеться у повідомленні.

Відомство пише, що невдала атака ворога закінчилася для окупантів поразкою та значними втратами.

Бій тривав із ночі й до сьомої години вечора, під час штурмових дій було знищено 9 одиниць техніки та понад 50 осіб піхоти загарбників, зазначає Служба.

"Як повідомили військовослужбовці підрозділу Держспецтрансслужби, завдяки оперативній роботі групи аеророзвідки "Барбі" було виявлено вчасно рух ворожої бронетехніки та піхоти. На наступ ворога очікували. Артилерія спрацювала точно та потужно", – зауважують у відомстві.

Зокрема, під час бою снайпер із позивним "Таліб" влучив у російський танк з одноразового шведського гранатомета АТ-4.

"Ворожі плани були спалені до тла", – підсумовується у повідомленні.

Відомство додає світлину зі знищеною технікою окупантів та її геолокацією:

3 жовтня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про просування Сил оборони на Таврійському напрямку фронту.

Раніше Тарнавський повідомив, що зима не сповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".

Відео бою на Мелітопольському напрямку: українських захисників прикриває американська БМП Bradley та німецький танк Leopard.

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