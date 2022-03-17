За три недели войны потери российских оккупантов в Украине достигли 14 000 человек
За три недели войны против Украины российские оккупанты понесли серьезные потери: около 14 000 ликвидированных военных, до полтысячи танков, более сотни вертолетов и 86 самолетов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 17 марта ориентировочно составили:
→ личного состава – около 14 000 человек;
→ танков – 444;
→ боевых бронированных машин – 1435;
→ артиллерийских систем – 201;
→ РСЗО – 72;
→ средств ПВО – 43;
→ самолетов – 86;
→ вертолетов – 108;
→ автомобильной техники – 864;
→ кораблей/катеров – три;
→ цистерн с ГСМ – 60;
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 11;
→ спецтехники – 10.
В Генштабе отметили, что данные уточняются, так как подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
- За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 10 воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА.
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