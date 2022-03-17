За три недели войны потери российских оккупантов в Украине достигли 14 000 человек

За три недели войны против Украины российские оккупанты понесли серьезные потери: около 14 000 ликвидированных военных, до полтысячи танков, более сотни вертолетов и 86 самолетов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 17 марта ориентировочно составили:

→ личного состава – около 14 000 человек;

→ танков – 444;

→ боевых бронированных машин – 1435;

→ артиллерийских систем – 201;

→ РСЗО – 72;

→ средств ПВО – 43;

→ самолетов – 86;

→ вертолетов – 108;

→ автомобильной техники – 864;

→ кораблей/катеров – три;

→ цистерн с ГСМ – 60;

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 11;

→ спецтехники – 10.

В Генштабе отметили, что данные уточняются, так как подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 10 воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА.

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Оксана Житнюк

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