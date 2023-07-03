За время большой войны пограничников пытались подкупить 684 раза более чем на 7 млн грн

С 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ и по всей стране было введено военное положение, пограничников пытались подкупить 684 раза, чтобы уехать за границу. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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"С начала военного положения пограничников в пунктах пропуска пытались подкупить 684 раза. Общая сумма средств составила более 7 100 000 грн", – говорится в сообщении.

Пограничники заверили, что во всех случаях отказывались от предложенной неправомерной выгоды и сообщали об этом полицию.

На прошлой неделе в ГПСУ сообщали, что чаще всего среди мужчин призывного возраста за границу выезжают водители транспортных средств субъектов хозяйствования, "второе место" поделили между собой многодетные отцы и лица с инвалидностью.

23 января 2023-го СНБО запретил чиновникам ездить за границу в частных целях. Кабмин одобрил соответствующие изменения.

Подробнее о правилах пересечения границы читайте в серии публикаций LIGA.net и Государственной пограничной службы.

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