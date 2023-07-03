За час великої війни прикордонників намагались підкупити 684 рази на понад 7 млн грн

З 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ і по всій країні було впроваджено воєнний стан, прикордонників намагались підкупити 684 рази, щоб виїхати за кордон. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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"З початку воєнного стану прикордонників у пунктах пропуску намагалися підкупити 684 рази. Загальна сума коштів склала понад 7 100 000 грн", – йдеться в повідомленні.

Прикордонники запевнили, що у всіх випадках відмовлялися від запропонованої неправомірної вигоди та повідомляли про це в поліцію.

Минулого тижня у ДПСУ повідомляли, що найчастіше серед чоловіків призовного віку за кордон виїжджають водії транспортних засобів суб’єктів господарювання, "друге місце" поділили між собою багатодітні батьки та особи з інвалідністю.

23 січня 2023-го РНБО заборонила чиновникам їздити за кордон у приватних цілях. Кабмін схвалив відповідні зміни.

Докладніше про правила перетину кордону читайте у серії публікацій LIGA.net та Державної прикордонної служби.

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