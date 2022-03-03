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СБУ задержала предателя, причастного к ракетным обстрелам телебашни в Киеве – аудио

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 21:38
СБУ задержала предателя, причастного к ракетным обстрелам телебашни в Киеве – аудио - Фото
Иллюстративное фото: ГСЧС

Сегодня, 3 марта, Служба безопасности Украины задержала злоумышленника, которого подозревают в причастности к ракетным обстрелам телебашни в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Он предоставлял врагу информацию для ведения войны, в частности настойчиво агитировал разбомбить Киевскую телевизионную башню, чтобы прекратить трансляцию украинских телеканалов", – сказано в сообщении.

В СБУ уточнили, что в результате обстрела погибли пять мирных жителей столицы.

Вещание каналов было прекращено на короткий промежуток времени.

Сотрудники спецслужбы устанавливают всех причастных к обстрелам.

В СБУ подчеркнули, что "предатель" будет наказан и больше не сможет нанести вред украинцам.

  • Начался второй раунд переговоров Украина-Россия. Об этом LIGA.net сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Яна Катасонова
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