СБУ задержала предателя, причастного к ракетным обстрелам телебашни в Киеве – аудио
Сегодня, 3 марта, Служба безопасности Украины задержала злоумышленника, которого подозревают в причастности к ракетным обстрелам телебашни в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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"Он предоставлял врагу информацию для ведения войны, в частности настойчиво агитировал разбомбить Киевскую телевизионную башню, чтобы прекратить трансляцию украинских телеканалов", – сказано в сообщении.
В СБУ уточнили, что в результате обстрела погибли пять мирных жителей столицы.
Вещание каналов было прекращено на короткий промежуток времени.
Сотрудники спецслужбы устанавливают всех причастных к обстрелам.
В СБУ подчеркнули, что "предатель" будет наказан и больше не сможет нанести вред украинцам.
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