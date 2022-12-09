Задержание Зубрилина в Словакии: МИД заявил, что работает над его освобождением

Посольство Украины в Братиславе занимается случаем военнослужащего ВСУ Альберта Зубрилина, которого 14 октября задержали в Словакии по запросу РФ, причем ситуацию с защитником Украины держат на особом контроле. Об этом заявил в комментарии для LIGA.net представитель МИД Олег Николенко.

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Николенко сообщил, что консульский доступ непосредственно к Зубрилину для украинских дипломатов затруднен, так как Зубрилин является гражданином России.

В то же время дипломаты оказывают ему содействие через его жену, гражданку Украины, с которой поддерживают регулярный контакт. В последний раз они общались 6 декабря.

Украинские консулы предложили жене Зубрилина помочь ей в приезде в Словакию и организации встречи с ее мужем.

"Посольство сейчас взаимодействует со словацкими правоохранительными органами в контексте подготовки к рассмотрению запроса РФ в суде. Альберт Зубрилин обеспечен адвокатом. Условия его содержания приемлемы", – сообщил Николенко.

Сегодня журналист Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что к нему обратилась Ксения Зубрилина. Она сообщила, что ее мужа, гражданина России и контрактника ВСУ, задержали в Словакии по запросу РФ, и что власть Украины, по ее мнению, не прилагает достаточных усилий для его освобождения. Она уточнила, что Зубрилин 6 сентября заключил контракт военнослужащего и был направлен в Словакию по приказу командования.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил военнослужащего ВСУ Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы как якобы виновного в гибели на Донбассе итальянского фотографа Андреа Рокелли и его переводчика россиянина Андрея Миронова. Издание NYT написало, что итальянский суд использовал материалы российской пропаганды.

3 ноября Апелляционный суд Милана оправдал Маркива. На следующий день он вернулся в Украину.

Сергій Бережний , Марко Сировой

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