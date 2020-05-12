Задержка выплат врачам. Зеленский поручил МОЗ помочь областям решить проблему

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский поручил министру здравоохранения Максиму Степанову обсудить со всеми областными государственными администрациями препятствия, которые мешают им выплатить обещанные надбавки врачам, и решить эти проблемы уже в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Отмечается, что президент обсудил выплаты надбавок врачам, которые непосредственно работают с больными COVID-19, на селекторном совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем, председателями областных госадминистраций, главой МОЗ Степановым и первым замглавы Офиса президента Сергеем Трофимовым.

Сообщается, что речь шла о "юридической коллизии", которая повлияла на выплаты надбавок за март.

Поясняется, что многие регионы руководствовались приказом Министерства социальной политики от 2003 года, согласно которому надбавки начислялись за почасовую работу. Выплаты за апрель происходят по другой формуле – через подписанные договора с Национальной службой здоровья. Для этого экстренные медицинские помощи, опорные больницы, стационарные учреждения, помогающие бороться с COVID-19, и мобильные бригады, которые выезжают к пациентам, должны заключить договоры с НСЗУ.

"Процент заключенных договоров по всем четырем категориям сейчас невысок. А без этого оплатить обещанные до 300 процентов надбавки не получится. Хотя врачи на передовой их заслужили как никогда", - отметил Зеленский.

В начале апреля Минздрав пообещал , что медработники, занятые в лечении больных коронавирусом, за март получат доплату в размере трех должностных окладов.

13 апреля Степанов заявил, что медицинская субвенция на дополнительные выплаты уже перечислена в регионы

По состоянию на 11 мая, по словам Степанова, выплаты в полном объеме получили только медики Полтавской области.

Шмыгаль заявил, что выплаты за март задержались из-за документа 2003 года.