Задержан экс-заместитель министра энергетики и вице-президент Энергоатома Шейко

Задержанный (Фото: Прокуратура Украины)

Служба безопасности Украины и Киевская городская прокуратура задержали бывшего временно исполняющего обязанности первого вице-президента НАЭК "Энергоатом" и по совместительству бывшего первого заместителя министра энергетики. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Юрии Шейко – был назначен заместителем Германа Галущенко (тогда еще министра энергетики) в августе 2024 года.

Задержанному готовятся объявить подозрение в завладении чужим имуществом, путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Также готовят документы для избрания ему меры пресечения.

По данным Кравченко, речь идет о манипуляциях при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб – документа, что напрямую касается ядерной безопасности страны.

Следствие установило, что 1 августа 2022 года чиновник заключил с ПАО "Просто-Страхование" договор страхования на 105,6 млн грн. 12 августа того же года он подписал дополнительное соглашение и повысил сумму до 130,9 млн грн без каких-либо на то экономических оснований, ссылаясь на якобы решение немецкого перестраховщика "ЯСП".

Генпрокурор отметил, что факт искусственного завышения стоимости был подтвержден внутренними проверками, документальными ревизиями и судебно-экономической экспертизой. Результат показал завышение стоимости услуг на 18,6 млн грн – именно эта сумма была фактически выведена с предприятия.

Кравченко отметил, что это не просто коррупция и вопросы экономики, а дело касается национальной безопасности. Следователям при изучении структуры собственности ПАО "Просто-Страхование" удалось выйти на цепь аффилированных компаний, что ведет к российскому финансовому сектору.

Следствие установило, что основной владелец "Просто-Страхование" – кипрская LAVIDIA LIMITED с почти 100% в уставном капитале. Еще два миноритарных участника – ПАО "Жизнь и Пенсия" и гражданин Украины.

Далее идет цепь компаний с Кипра, являющихся владельцами аналогичных корпоративных прав и связаны с LAVIDIA LIMITED. Через нее удалось выйти на гражданина Армении, контролировавшего часть операций, и на дочернее предприятие "Р-Интер" (ранее "РЕСО-Интер").

В итоге все это ведет к одной финансовой группе – российскому холдингу "РЕСО", конечными бенефициарами которого являются граждане России. Также россиянин есть среди акционеров ПАО "Жизнь и Пенсия" – президент российской "Холдинговой компании "РЕСО".

"Это классическая схема сокрытия конечных бенефициаров через иностранные юрисдикции и компании-прокладки. А в условиях войны любые скрытые связи с российским капиталом в стратегически важных сферах особенно опасны", – подытожил Кравченко.