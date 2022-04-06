UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зафиксировано 5000 преступлений оккупантов в Украине. Их осудили уже 45 стран

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 19:57
Зафиксировано 5000 преступлений оккупантов в Украине. Их осудили уже 45 стран - Фото
Фото: Телеграм Людмилы Денисовой

С начала войны украинские полицейские зафиксировали почти 5000 фактов нарушения Россией законов и обычаев войны. Военные преступления оккупантов в Киевской области осудили 45 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там назвали зверства, которые россияне творили в Буче, Ирпене, Гостомеле, Ворзеле, Бородянке, Мотыжине, геноцидом украинского народа.

В МВД говорят, что все без исключения военные преступления России будут расследованы и представлены в суде ООН.

"Никто из виновных не избежит наказания, мы заставим Россию отвечать за совершенное!" – подчеркнули в ведомстве.

Для эффективного расследования сексуальных преступлений и наказания виновных правоохранители будут взаимодействовать с представителями общественных организаций, правозащитниками, активистами и волонтерами, сообщила замминистра Екатерина Павличенко.

Казни мирных жителей, которые совершали российские военные, задокументированы и обнародованы во всех ведущих международных медиа. Также материалы были продемонстрированы на весь мир во время заседания Совбеза ООН, сообщил министр Денис Монастырский.

Военные преступления РФ в населенных пунктах Киевской области осудили официальные представители 45 стран на уровне глав государств, глав правительств, парламентов и внешнеполитических ведомств, а также наиболее авторитетные международные организации, такие как ООН, ЕС, НАТО и ОБСЕ, подчеркнул министр.

  • 3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области. Украинские спецназовцы начали зачистку Бучи.
  • На улицах пригорода Киева обнаружили тела расстрелянных, подвергшихся пыткам и изнасилованиям, гражданских. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с освобожденной территории области вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами.
  • Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины опубликовало первую часть списка военнослужащих армии России, которые "непосредственно причастны к убийствам" мирных граждан в Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война оккупанты мвд буча
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 