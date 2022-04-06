Зафиксировано 5000 преступлений оккупантов в Украине. Их осудили уже 45 стран

С начала войны украинские полицейские зафиксировали почти 5000 фактов нарушения Россией законов и обычаев войны. Военные преступления оккупантов в Киевской области осудили 45 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Там назвали зверства, которые россияне творили в Буче, Ирпене, Гостомеле, Ворзеле, Бородянке, Мотыжине, геноцидом украинского народа.

В МВД говорят, что все без исключения военные преступления России будут расследованы и представлены в суде ООН.

"Никто из виновных не избежит наказания, мы заставим Россию отвечать за совершенное!" – подчеркнули в ведомстве.

Для эффективного расследования сексуальных преступлений и наказания виновных правоохранители будут взаимодействовать с представителями общественных организаций, правозащитниками, активистами и волонтерами, сообщила замминистра Екатерина Павличенко.

Казни мирных жителей, которые совершали российские военные, задокументированы и обнародованы во всех ведущих международных медиа. Также материалы были продемонстрированы на весь мир во время заседания Совбеза ООН, сообщил министр Денис Монастырский.

Военные преступления РФ в населенных пунктах Киевской области осудили официальные представители 45 стран на уровне глав государств, глав правительств, парламентов и внешнеполитических ведомств, а также наиболее авторитетные международные организации, такие как ООН, ЕС, НАТО и ОБСЕ, подчеркнул министр.

3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области. Украинские спецназовцы начали зачистку Бучи.

На улицах пригорода Киева обнаружили тела расстрелянных, подвергшихся пыткам и изнасилованиям, гражданских. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с освобожденной территории области вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами.

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины опубликовало первую часть списка военнослужащих армии России, которые "непосредственно причастны к убийствам" мирных граждан в Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области.

Вадим Ребрина

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