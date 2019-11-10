Загороднюк объяснил, как поступят, если боевики сорвут разведение

Андрей Загороднюк (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр обороны Андрей Загороднюк в эфире "ТСН. Тиждень" на канале 1+1, заявил, что украинские военные смогут вернуться на позиции и имеют план действий, если разведение войск пойдет не по плану.

"Мы можем в течение очень короткого времени вернуться на наши позиции. У нас такие сценарии проработаны. Мы знаем, что делать в этом случае", - заверил он.

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В то же время он подчеркнул, что, несмотря на попытки террористов сорвать разведение, Украина придерживается плана.

"Конечно, террористы пытаются сорвать процесс. Но мы все делаем по нашему плану. У нас есть семь дней тишины, мы делаем разведение по плану, оно идет по контролируемым сценарию", - объяснил Загороднюк.

29 октября в штабе ООС сообщили о начале разведения войск в Золотом, поскольку украинская сторона и мониторинговая миссия ОБСЕ "зафиксировали неделю "тишины" на участке разведения.

30 октября в штабе ООС сообщили, что боевики обстреляли жилые дома в Золотом за день до начала разведения. Относится ли обстрелянная территория к участку разведения, в штабе не уточнили.

9 ноября в районе Богдановки и Петровского Донецкой области началось разведение войск.

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