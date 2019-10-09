Загороднюк считает формулу Штайнмайера медийным продуктом

Андрей Загороднюк (Фото: пресс-служба Минобороны)

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что формула Штайнмайера стала медийным продуктом. Об этом он сказал во время визита в Житомир, передает Укринформ.

"Эта вербальная формула, потому что ее нигде написанной нет, является медийным продуктом. Сам Штайнмайер, а он президент Германии, не знает, что такое "формула Штайнмайера". Он просто назвал какой-то алгоритм, а затем его стали называть формулой", - сказал министр.

Данный алгоритм, по его словам, может работать только в случае защиты интересов Украины - после вывода с Донбасса российских войск и получения полного контроля над границей.

Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го.

1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера .

Украина согласовала формулу Штайнмайера Позже представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что текст формулы подтвердили даже представители боевиков оккупированного Донбасса.

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