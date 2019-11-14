Захват кораблей ВМС у Керчи. США напомнили РФ о решении трибунала

США напомнили стране-агрессору России о необходимости выполнения решения Международного трибунала по морскому праву и возврате захваченных кораблей. Об этом сказал военные аташе США в Украине Куинн Воффорд на международной конференции по морской безопасности.
Он напомнил, что в 2018 году подобная конференция состоялась спустя три дня после атаки РФ в Керченском проливе. И подчеркнул, что Россия до сих пор не выполнила майское решение суда, а 24 моряков освободила благодаря дипломатическим договоренностям. Суда же, напоминает дипломат, по-прежнему не возвращены.
"Мы призываем Россию немедленно отпустить эти корабли в Украину", - заявил Воффорд. И добавил, что нападение России на украинские корабли - это кричущая атака на безопасность всего морского сообщества.
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