Захват кораблей ВМС у Керчи. США напомнили РФ о решении трибунала

Таран российскими кораблями украинского буксира Яны Капу (скрин из видео)

США напомнили стране-агрессору России о необходимости выполнения решения Международного трибунала по морскому праву и возврате захваченных кораблей. Об этом сказал военные аташе США в Украине Куинн Воффорд на международной конференции по морской безопасности.

Он напомнил, что в 2018 году подобная конференция состоялась спустя три дня после атаки РФ в Керченском проливе. И подчеркнул, что Россия до сих пор не выполнила майское решение суда, а 24 моряков освободила благодаря дипломатическим договоренностям. Суда же, напоминает дипломат, по-прежнему не возвращены.

"Мы призываем Россию немедленно отпустить эти корабли в Украину", - заявил Воффорд. И добавил, что нападение России на украинские корабли - это кричущая атака на безопасность всего морского сообщества.

25 ноября 2018 года корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь.

Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Были ранены несколько моряков, все 24 члена экипажа попали в плен.

25 мая 2019 года Морской трибунал ООН обязал РФ немедленно освободить моряков и вернуть корабли. Экипаж освободили в сентябре. Экипаж освободили в сентябре.

4 ноября глава МИД Вадим Пристайко рассказал о судьбе захваченных РФ украинских кораблей.

Читайте также: В МИД пояснили, почему Украина не добивается ареста кораблей РФ