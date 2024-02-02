Закон о мобилизации позволит набрать нужное количество людей, нужно скорее — Минобороны

Павлюк заявил, что Минобороны выступает за скорейшее принятие законопроекта о мобилизации

Илларион Павлюк (Фото: Илларион Павлюк/Facebook)

Министерство обороны выступает за скорейшее одобрение законопроекта о мобилизации Верховной Радой, чтобы усовершенствовать механизмы призыва. Об этом сообщил представитель ведомства Илларион Павлюк в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, ему не хотелось бы говорить о расхождениях в парламенте по поводу законопроекта.

"Документ сейчас такой, который отвечает требованиям времени и тому, чего мы хотим для эффективной мобилизации. Нам нужно усовершенствовать механизм мобилизации. Для нас принципиальным вопросом является обновление механизма мобилизации как можно скорее", — сказал Павлюк.

Он отметил важность нормы о демобилизации через 36 месяцев, но для нее должны работать и другие пункты законопроекта — все они взаимосвязаны.

"Нужен механизм ротации, который усилит, а не ослабит армию. Скорейшее принятие закона отвечает интересам страны. Законопроект не создан под цифру, он позволит привлечь столько людей, сколько требуется", — заявил спикер Минобороны.

Вечером 30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект по мобилизации. Список нововведений можно прочитать по ссылке.

Документ в Верховной Раде будут представлять министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

По словам заместителя председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, в новой редакции законопроекта остались и добавились нормы, которые "вызывают сомнения в их целесообразности".

Читайте также: Залужный: Госинституции в Украине не способны улучшить мобилизацию без непопулярных мер