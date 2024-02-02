Закон про мобілізацію дасть змогу набрати потрібну кількість людей, треба скоріше — Міноборони

Павлюк заявив, що Міноборони виступає за якнайшвидше ухвалення законопроєкту про мобілізацію

Іларіон Павлюк (Фото: Іларіон Павлюк/Facebook)

Міністерство оборони виступає за якнайшвидше ухвалення законопроєкту про мобілізацію Верховною Радою, щоб удосконалити механізми призову. Про це повідомив представник відомства Іларіон Павлюк у ефірі національного телемарафону.

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За його словами, йому не хотілося б говорити про розбіжності у парламенті щодо законопроєкту.

"Документ зараз такий, який відповідає вимогам часу і тому, чого ми хочемо для ефективної мобілізації. Нам потрібно удосконалити механізм мобілізації. Для нас принциповим питанням є оновлення механізму мобілізації якнайшвидше", – сказав Павлюк.

Він наголосив на важливості норми про демобілізацію через 36 місяців, але для неї мають працювати й інші пункти законопроєкту — всі вони взаємопов'язані.

"Потрібен механізм ротації, який посилить, а не послабить армію. Якнайшвидше прийняття закону відповідає інтересам країни. Законопроєкт не створений під цифру, він дозволить залучити стільки людей, скільки потрібно", — заявив спікер Міноборони.

Увечері 30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Список нововведень можна прочитати за посиланням.

Документ у Верховній Раді представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

За словами заступника голови комітету Ради з питань нацбезпеки Єгора Чернєва, у новій редакції законопроєкту залишилися і додалися норми, які "викликають сумніви щодо їх доцільності".

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