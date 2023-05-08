Законопроект Зеленского о 8 мая будет принят до конца месяца – Рада
Законопроект о праздновании 8 мая Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, который президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду, должны принять до конца месяца. Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель главы парламента Александр Корниенко.
"До конца мая Верховная Рада, я надеюсь, примет за основу и в целом без особых обсуждений и поправок эту инициативу президента. И мы законодательно закрепим новую модель: 8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая – День Европы", – сказал он.
Во время утреннего обращения 8 мая глава государства также заявил, что, начиная с завтрашнего дня, в Украине каждый год будут праздновать День Европы 9 мая.
- 7 мая 2023 года представитель ГУР Андрей Юсов предположил, что на 9 мая россияне могут готовить провокации против Украины.
- 8 мая заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что вероятность обострения на 9 мая остается, поскольку идет война.
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