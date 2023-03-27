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Залужный наградил "Хищника" Золотым Крестом и винтовкой за знаменитый бой на востоке: фото

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 12:23
Залужный наградил
Позывной ''Хищник'' (фото - его Telegram-канал)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в Киеве наградил бойца с позывным "Хищник", ставшего известным после вирусного видео с налобной камеры, в котором снято отражение атаки штурмовой группы российских оккупантов на позиции Сил обороны.

Главком показал селфи со старшим солдатом 92 отдельной механизированной бригады им. Сирко Русланом Зубаревым и сообщил, что тот награжден почетным нагрудным знаком Золотой Крест.

Помимо этого, 21-летнему бойцу вручили наградное оружие – винтовку.

"Руслан отразил атаку превосходящих сил противника, проявил доблесть и мужество в бою. Благодарен каждому, кто защищает Родину от оккупанта. Слава всем защитникам Украины!" – написал Залужный.

Боец, который в бою эффективно применил большой ассортимент различного пехотного вооружения, рассказывал впоследствии, что хотел бы приобрести винтовку, однако закон запрещает это до 25-летнего возраста. Зубареву 21 год.

Журналист Юрий Бутусов сделал интервью с "Хищником", в котором они "разобрали" этот бой:

  • 17 февраля 2023 года "Хищник" опубликовал фрагмент боя на своей позиции, где он при помощи побратима отражает в районе Кременной штурм группы россиян, которые приехали на БМП.
  • После этого ролик "завирусился" в интернете, и менее чем за месяц Telegram-канал "Хищника", где он выложил полное видео боя, получил более 130 000 подписчиков.
Євген Пилипенко
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хищник война Валерий Залужный 92 бригада Predator Руслан Зубарев
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