Залужный о встрече с гендиректором Байрактаром: Мы говорили на одном языке

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный обсудил с генеральным директором компании Вaykar Makina Халюком Байрактаром развитие беспилотной авиации и сотрудничество в этой области. Об этом Залужный сообщил в Facebook.

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"Мы обсудили создание постоянно действующей рабочей группы по беспилотной авиации в Вооруженных силах", – написал Залужный о разговоре с Байрактаром.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что ударные беспилотные комплексы Bayraktar TB2 доказали свою эффективность, в том числе в районе проведения операции объединенных сил.

"Мы продолжаем наращивать тактику и методику их боевого применения для сдерживания российской агрессии и защиты интересов Украины", – заявил генерал-лейтенант.

Он выразил благодарность Байрактару за поддержку ВСУ и открытость к дальнейшему сотрудничеству.

"Мне приятно, что мы говорили на одном языке, потому что у нас есть общее видение потенциала развития и применения беспилотной авиации", – сказал Залужный.

По его словам, в планах компании Вaykar Makina – продолжение производства беспилотников последнего поколения Akinci, на которые устанавливаются украинские двигатели.

Как сообщается, Вaykar Makina работает над строительством и обустройством совместного с ВСУ учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта и модернизации БПЛА, а также обучения персонала, связанного с эксплуатацией Bayraktar.

26 октября в ответ на обстрел боевиков и гибель украинского военного ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.

12 ноября министр обороны Алексей Резников заявил, что в 2022 году Украина планирует приобрести у Турции дополнительную партию ударных беспилотников Bayraktar.

Наталия Медведева

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