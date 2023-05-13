Залужный: РФ пришла сознательно, ВСУ будут биться до последнего, иначе они убьют всех нас

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что если Силы обороны прекратят сопротивление, то россияне убьют всех украинцев. Об этом он сообщил в интервью Дмитрию Комарову.

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По его словам, стратегическая цель России в начале большой войны заключалась в уничтожении украинской государственности.

Он отметил, что когда блицкриг провалился, а Украина начала сопротивление, то россияне стали ехать сюда сознательно, чтобы убивать украинцев.

"Суть этой войны заключается в том, что если сейчас мы не уничтожим врага, то будем уничтожены сами. Они несут сумасшедшие потери, но все равно идут убивать украинцев. Мы будем воевать до последнего, иначе убьют нас, выхода другого нет, все просто", — сказал Залужный.

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