Залужный написал книгу "Моя война": работал над ней с марта 2023-го

Это первая книга из трилогии: "Моя война", "Наша война", "Их война"

Валерий Залужный (Фото: t.me/Zaluzhnui)

Посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный презентовал книгу о своем пути "Моя война". Об этом он сообщил в соцсети.

"Делаюсь с вами своим собственным рассказом о себе, о моих мнениях и жизненных решениях... Это книга-рассказ для молодежи, которой я хочу донести важную истину: в жизни возможно все, если ты очень этого хочешь. Мечтайте и идите к своей мечте", – написал Залужный.

Он отметил, что это первая книга из трилогии, работа над которой началась в марте 2023 года. Рукописи собирала и редактировала жена Залужного Елена. Еще планируются книги под названием "Наша война" и "Их война".

По словам Залужного, в книге рассказывается о "его войне": с собственными страхами, которые не давали что-либо делать; с людьми, мешающими достижению цели, и с обстоятельствами, которые становятся препятствиями в жизни.

В издательстве "Вавилонська бібліотека" отметили, что "Моя война" – это история страны, которая идет к войне. Залужный тесно переплетает события разных времен: из казарм военного училища — в окопы и блиндажи 2014-го; из уютной квартиры, обжитой дружной семьей, в бункеры правительственного квартала 2022 года.

В книге 248 страниц, а стоит она 550 грн.

17 ноября Залужный дал оценку Курской операции и назвал чудом ситуацию на фронте.

21 ноября Залужный заявил, что с вовлечением в войну союзников России началась третья мировая война. Однако бывший министр иностранных дел возразил ему и заявил, что Запад воевать не готов.