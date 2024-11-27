"Запад не готов воевать". Кулеба возразил Залужному, что началась третья мировая

Бывший глава украинской дипломатии считает, что западные союзники психологически не готовы к мировой войне

Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА / DUMITRU DORU)

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не соглашается, что началась третья мировая война, поскольку "Запад психологически не готов воевать". Такое мнение он высказал в интервью Politico.

На прошлой неделе бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что "в 2024 году мы можем точно считать, что началась третья мировая война".

Кулеба выразил несогласие, объясняя это тем, что "Запад психологически не готов воевать".

Он также отметил: "Если бы спросили меня, что было самой большой ошибкой Запада в прошлом году, я бы сказал, что яростное публичное осуждение европейскими лидерами предложения [президента Франции] Эмманюэля Макрона отправить войска в Украину. Я не сомневаюсь, что Путину это понравилось".

Дипломат добавил, что такое решение западных союзников было для него "шоком".