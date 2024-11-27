"Захід не готовий воювати". Кулеба заперечив Залужному, що почалася третя світова

Колишній глава української дипломатії вважає, що західні союзники психологічно не готові до світової війни

Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА / DUMITRU DORU)

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не погоджується, що розпочалася третя світова війна, оскільки "Захід психологічно не готовий воювати". Таку думку він висловив в інтерв'ю Politico.

Минулого тижня колишній головнокомандувач Збройних Сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що "у 2024 році ми можемо точно вважати, що почалася третя світова війна".

Кулеба висловив незгоду, пояснюючи це тим, що "Захід психологічно не готовий воювати".

Він також зауважив: "Якби ви запитали мене, що було найбільшою помилкою Заходу торік, я б сказав, що люте публічне засудження європейськими лідерами пропозиції [президента Франції] Емманюеля Макрона відправити війська в Україну. Я не сумніваюся, що Путіну це сподобалося".

Дипломат додав, що таке рішення західних союзників було для нього "шоком".