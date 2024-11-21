Залужний вважає, що із залученням у війну союзників Росії розпочалася третя світова

Валерій Залужний (Фото: Instagram-акаунт посла)

Після прямого залучення автократичних союзників Росії у війну можна вважати, що розпочалася третя світова, заявив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Таку думку він висловив на церемонії нагородження УП-100, передає Українська правда.

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"Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася третя світова війна. Тому що у 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Кажімо чесно, вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, вбивають цивільних людей іранські "шахеди"", – сказав Залужний.

Ексголовком додав, що для атак Росія використовує ракети з КНДР, в Україні підриваються китайські снаряди, а в ракетах РФ застосовуються деталі з КНР. На думку Залужного, більшість військових погодяться, що всі перераховані фактори дають підставу говорити, що світова війна почалась.

Посол наголосив, що світова спільнота має шанс встигнути зробити правильні висновки.

"Можна все ще зупинити ось тут, на території України. Але цього не хочуть розуміти чомусь наші партнери. Очевидно, що в України уже забагато ворогів. Україна шляхом технологій буде виживати, але невідомо, чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві. Тому я вважаю, що світова війна, ласкаво просимо – вона почалася", – резюмував він.