Залужный считает, что с вовлечением в войну союзников России началась третья мировая

Валерий Залужный подчеркнул, что перед Украиной стоят солдаты из КНДР, а людей убивают иранские "шахеды"

Валерий Залужный (Фото: Instagram-аккаунт посла)

После прямого вовлечения автократических союзников России в войну можно считать, что началась третья мировая, заявил посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Такое мнение он высказал на церемонии награждения УП-100, передает Украинская правда.

"Я считаю, что в 2024 году мы можем совершенно точно считать, что началась третья мировая война. Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи. Скажем честно, уже в Украине совершенно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские "шахеды", – сказал Залужный.

Экс-главком добавил, что для атак Россия использует ракеты из КНДР, в Украине взрываются китайские снаряды, а в ракетах РФ применяются детали из КНР. По мнению Залужного, большинство военных согласятся, что все перечисленные факторы позволяют говорить, что мировая война началась.

Посол подчеркнул, что у мирового сообщества есть шанс успеть сделать правильные выводы.

"Можно все еще остановить вот здесь, на территории Украины. Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры. Очевидно, что у Украины уже много врагов. Украина путем технологий будет выживать, но неизвестно, сможет ли она самостоятельно победить в этой битве. Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать – она началась", – резюмировал он.