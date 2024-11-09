Залужный: Технологическое развитие создает идеальные условия для войны на истощение

Основная и, возможно, единственная стратегия победы в будущем – формирование системы "жизнестойкости" страны, считает бывший главком ВСУ

Валерий Залужный (Фото: Telegram дипломата)

Технологическая революция создает идеальные условия для войны на истощение, стратегия достижения политической цели войны будет направлена на истощение ресурсов и возможностей противника, считает бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Дипломат принял участие в международном семинаре обсуждения стратегических оборонных перспектив, на который его пригласила Королевская армия Нидерландов и вооруженные силы Германии Бундесвер.

Основными темами мероприятия были вопросы готовности к вызовам 2030 года и расширение оборонных возможностей Североатлантического альянса.

"Благодаря опыту Украины в современной войне, очертил логику развития технологий на поле боя, производства и инноваций. Спасибо генералам и офицерам за обсуждение предложенных мной тенденций", – написал посол.

Вот основные тезисы Залужного:

→ самым главным результатом технологического развития могло бы быть восстановление способности проводить эффективные оперативные и стратегические наступательные операции, однако революция военных технологий на основе беспилотных систем и искусственного интеллекта, скорее всего, будет направлена на уничтожение стратегической военной и гражданской инфраструктуры по всей территории вражеской страны;

→ начавшаяся технологическая революция создает идеальные условия для войны на истощение, стратегия достижения политической цели войны будет направлена на истощение ресурсов и возможностей противника;

→ следовательно, основная и, возможно, единственная стратегия победы в будущем – формирование системы "жизнестойкости" страны.

Посол отметил, что украинский опыт неоценим для всех союзников, поскольку он помогает понять, какой будет оборона в ближайшем будущем.