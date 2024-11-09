Залужный: Технологическое развитие создает идеальные условия для войны на истощение
Технологическая революция создает идеальные условия для войны на истощение, стратегия достижения политической цели войны будет направлена на истощение ресурсов и возможностей противника, считает бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
Дипломат принял участие в международном семинаре обсуждения стратегических оборонных перспектив, на который его пригласила Королевская армия Нидерландов и вооруженные силы Германии Бундесвер.
Основными темами мероприятия были вопросы готовности к вызовам 2030 года и расширение оборонных возможностей Североатлантического альянса.
"Благодаря опыту Украины в современной войне, очертил логику развития технологий на поле боя, производства и инноваций. Спасибо генералам и офицерам за обсуждение предложенных мной тенденций", – написал посол.
Вот основные тезисы Залужного:
→ самым главным результатом технологического развития могло бы быть восстановление способности проводить эффективные оперативные и стратегические наступательные операции, однако революция военных технологий на основе беспилотных систем и искусственного интеллекта, скорее всего, будет направлена на уничтожение стратегической военной и гражданской инфраструктуры по всей территории вражеской страны;
→ начавшаяся технологическая революция создает идеальные условия для войны на истощение, стратегия достижения политической цели войны будет направлена на истощение ресурсов и возможностей противника;
→ следовательно, основная и, возможно, единственная стратегия победы в будущем – формирование системы "жизнестойкости" страны.
Посол отметил, что украинский опыт неоценим для всех союзников, поскольку он помогает понять, какой будет оборона в ближайшем будущем.
- В феврале тогдашний главком написал статью по ситуации на фронте и тому, на чем необходимо сосредоточиться в 2024 году. Тогда он заявлял, что дроны, наряду с другим современным вооружением, являются едва ли не единственным инструментом выхода из позиционной формы военных действий, которая во временной перспективе невыгодна для Украины.
- В июле Залужный высказал мнение, что общество должно согласиться временно отказаться от целого ряда свобод выживания.
- В октябре дипломат заявил, что украинское командование учло все необходимые линии для проведения операции в Курской области России.