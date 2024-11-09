Залужний: Технологічний розвиток створює ідеальні умови для війни на виснаження

Валерій Залужний (Фото: Telegram дипломата)

Технологічна революція створює ідеальні умови для війни на виснаження, стратегія досягнення політичної цілі війни буде спрямована на виснаження ресурсів і можливостей противника, вважає колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Дипломат взяв участь у міжнародному семінарі з обговорення стратегічних оборонних перспектив, на який його запросила Королівська армія Нідерландів і збройні сили Німеччини Бундесвер.

Основними темами заходу були питання готовності до викликів 2030 року та розширення оборонних спроможностей Північноатлантичного альянсу.

"Завдяки досвіду України у сучасній війні, окреслив логіку розвитку технологій на полі бою, виробництва та інновацій. Дякую генералам та офіцерам за обговорення запропонованих мною тенденцій", – написав посол.

Ось основні тези Залужного:

→ найголовнішим результатом технологічного розвитку могло б бути відновлення здатності проводити ефективні оперативні та стратегічні наступальні операції, проте революція воєнних технологій на основі безпілотних систем і штучного інтелекту, скоріш за все, спрямовуватиметься на знищення стратегічної військової та цивільної інфраструктури по всій території ворожої країни;

→ технологічна революція, що вже розпочалася, створює ідеальні умови для війни на виснаження, стратегія досягнення політичної цілі війни буде спрямована на виснаження ресурсів і можливостей противника;

→ отже, основна та, можливо, єдина стратегія перемоги в майбутньому – формування системи "життєстійкості" країни.

Посол зазначив, що український досвід є неоціненним для всіх союзників, оскільки він допомагає зрозуміти, якою буде оборона у найближчому майбутньому.