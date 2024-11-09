Залужний: Технологічний розвиток створює ідеальні умови для війни на виснаження
Технологічна революція створює ідеальні умови для війни на виснаження, стратегія досягнення політичної цілі війни буде спрямована на виснаження ресурсів і можливостей противника, вважає колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний.
Дипломат взяв участь у міжнародному семінарі з обговорення стратегічних оборонних перспектив, на який його запросила Королівська армія Нідерландів і збройні сили Німеччини Бундесвер.
Основними темами заходу були питання готовності до викликів 2030 року та розширення оборонних спроможностей Північноатлантичного альянсу.
"Завдяки досвіду України у сучасній війні, окреслив логіку розвитку технологій на полі бою, виробництва та інновацій. Дякую генералам та офіцерам за обговорення запропонованих мною тенденцій", – написав посол.
Ось основні тези Залужного:
→ найголовнішим результатом технологічного розвитку могло б бути відновлення здатності проводити ефективні оперативні та стратегічні наступальні операції, проте революція воєнних технологій на основі безпілотних систем і штучного інтелекту, скоріш за все, спрямовуватиметься на знищення стратегічної військової та цивільної інфраструктури по всій території ворожої країни;
→ технологічна революція, що вже розпочалася, створює ідеальні умови для війни на виснаження, стратегія досягнення політичної цілі війни буде спрямована на виснаження ресурсів і можливостей противника;
→ отже, основна та, можливо, єдина стратегія перемоги в майбутньому – формування системи "життєстійкості" країни.
Посол зазначив, що український досвід є неоціненним для всіх союзників, оскільки він допомагає зрозуміти, якою буде оборона у найближчому майбутньому.
- У лютому тодішній головком написав статтю щодо ситуації на фронті та того, на чому необхідно зосередитися у 2024 році. Він заявляв, що дрони, поряд з іншим сучасним озброєнням, є чи не єдиним інструментом виходу з позиційної форми воєнних дій, котра в часі є невигідною для України.
- У липні Залужний висловив думку, що суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання.
- У жовтні дипломат заявив, що українське командування врахувало всі необхідні лінії для проведення операції в Курській області Росії.