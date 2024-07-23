Залужний у Лондоні: Суспільство має тимчасово відмовитися від свобод заради виживання
Валерій Залужний (Фото: Telegram/Залужний)

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України, а зараз посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання. Про це він заявив у лондонському Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень.

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За словами Залужного, до війни завжди потрібно готуватися - не в суто військових аспектах, а й в усіх сферах діяльності держави.

"Готовність до війни буде визначатися не лише готовністю армії до відбиття агресії, а й готовністю суспільства до протистояння ворогу", - заявив дипломат та колишній військовий.

На його думку, суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання. Крім того, політики можуть і мають мобілізувати суспільство, оскільки сучасні війни вимагають зусиль не лише армії, але й суспільства загалом.

"Тому готовність суспільства має бути заснована на чесній і прозорій комунікації між владою та народом <...> Війна — це максимальна концентрація сил для виживання. І тільки для цього", - зазначив Залужний.

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