Залужний у Лондоні: Суспільство має тимчасово відмовитися від свобод заради виживання

На думку колишнього головнокомандувача ЗСУ, війна — це максимальна концентрація сил для виживання

Валерій Залужний (Фото: Telegram/Залужний)

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України, а зараз посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання. Про це він заявив у лондонському Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень.

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За словами Залужного, до війни завжди потрібно готуватися - не в суто військових аспектах, а й в усіх сферах діяльності держави.

"Готовність до війни буде визначатися не лише готовністю армії до відбиття агресії, а й готовністю суспільства до протистояння ворогу", - заявив дипломат та колишній військовий.

На його думку, суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання. Крім того, політики можуть і мають мобілізувати суспільство, оскільки сучасні війни вимагають зусиль не лише армії, але й суспільства загалом.

"Тому готовність суспільства має бути заснована на чесній і прозорій комунікації між владою та народом <...> Війна — це максимальна концентрація сил для виживання. І тільки для цього", - зазначив Залужний.

З посади головкома ЗСУ президент Володимир Зеленський звільнив Залужного 8 лютого 2024 року, призначивши на його місце Олександра Сирського. Наступного дня Зеленський надав ексголовкому звання Героя України.

7 березня президент погодив кандидатуру Залужного на посаду посла у Британії, а 9 травня колишній головком офіційно обійняв цю посаду.

18 липня Зеленський прибув до Великої Британії, де його зустрів із літака Залужний. Там він вперше відзвітував про результати роботи як посол.

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