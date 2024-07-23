Залужный в Лондоне: Общество должно временно отказаться от свобод для выживания
Валерий Залужный (Фото: Telegram/Залужный)

Бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что общество должно согласиться временно отказаться от целого ряда свобод ради выживания. Об этом он заявил в Лондонском Королевском объединенном институте оборонных исследований.

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По словам Залужного, к войне всегда нужно готовиться – не в чисто военных аспектах, но и во всех сферах деятельности государства.

"Готовность к войне будет определяться не только готовностью армии к отражению агрессии, но и готовностью общества к противостоянию врагу", - заявил дипломат и бывший военный.

По его мнению, общество должно согласиться временно отказаться от целого ряда свобод ради выживания. Кроме того, политики могут и должны мобилизовать общество, поскольку современные войны требуют усилий не только армии, но общества в целом.

"Поэтому готовность общества должна быть основана на честной и прозрачной коммуникации между властью и народом <...> Война - это максимальная концентрация сил для выживания. И только для этого", - отметил Залужный.

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