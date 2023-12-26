Залужный считает необязательную службу с 18 до 25 лет "неплохой инициативой"

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что инициатива по необязательной службе для мужчин в возрасте с 18 до 25 лет уместна, ведь войска должны пополнять подготовленные люди. Об этом сообщил журналист LIGA.net, присутствующий на брифинге.

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Главнокомандующий ВСУ отметил, что очень важно, чтобы в армию приходили украинцы, которые могут выполнять боевые задачи.

"Это очень трудно. Это настолько трудно, что даже в этом кабинете сложно представить. Я хочу, чтобы они приходили в состоянии, когда они могут это делать, а если они еще и подготовлены – я буду только за", – отметил Залужный и добавил, что считает необязательную службу для мужчин в возрасте с 18 до 25 лет "неплохой инициативой".

Он также согласен с инициативами, которые могут помочь с военной подготовкой. Залужный считает, что нужно повышать ответственность за такие ситуации, когда человек попадает на фронт неподготовленным.

Залужный рассказал, что сейчас Украина может использовать как отечественные возможности по военной подготовке, так и те, которые предоставляют партнеры.

"Хочу сказать отдельно, что партнеры обращают на это очень большое внимание и наши возможности, можно сказать, неограничены. Мы можем готовить на сегодня до 10 бригад полного состава, вести подготовку на полигонах. Мы эти способы конечно используем", – добавил он.

5 ноября 2023 года Минобороны утвердило концепцию военной кадровой политики до 2028 года, которая предусматривает отказ от призыва. По данным ведомства, в ожидаемые результаты входит: переход ВСУ на военную службу по контракту; замена срочной военной службы на интенсивную военную подготовку граждан призывного возраста.

25 декабря Кабмин зарегистрировал в ВР законопроект, предусматривающий изменения в некоторые законодательные акты для усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Законопроектом предлагается изменение призывного возраста с 27 до 25 лет.

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