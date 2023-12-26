Залужний вважає необов'язкову службу з 18 до 25 років "непоганою ініціативою"

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що ініціатива щодо необов'язкової служби для чоловіків віком від 18 до 25 років є доцільною, адже військо мають поповнювати підготовлені люди. Про це повідомив журналіст LIGA.net, присутній на брифінгу.

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Головнокомандувач ЗСУ наголосив на тому, що дуже важливо, щоб у військо приходили українці, які можуть виконувати бойові завдання.

"Це дуже важко. Це настільки важко, що навіть в цьому кабінеті складно уявити. Я хочу, щоб вони приходили у стані, коли вони можуть це робити, а якщо вони ще й підготовлені – я буду тільки за", – зауважив Залужний та зазначив, що вважає необов'язкову службу для чоловіків віком від 18 до 25 років "непоганою ініціативою".

Він також погоджується з ініціативами, які можуть допомогти із військовим вишколом. Залужний вважає, що потрібно підвищувати відповідальність за такі ситуації, коли людина потрапляє на фронт непідготовленою.

Залужний розповів, що наразі Україна може використовувати як вітчизняні можливості щодо військового вишколу, так і ті, які надають партнери.

"Хочу сказати окремо, що партнери звертають на це дуже велику увагу й наші можливості, можна сказати, необмежені. Ми можемо готувати на сьогодні до 10 бригад повного складу, вести підготовку на полігонах. Ми ці способи звісно використовуємо", – додав він.

5 листопада 2023 року Міноборони затвердило концепцію військової кадрової політики до 2028 року, яка передбачає відмову від призову. За даними відомства, до очікуваних результатів входить: перехід ЗСУ на військову службу за контрактом; заміна строкової військової служби на інтенсивний військовий вишкіл громадян призовного віку.

25 грудня Кабмін зареєстрував у ВР законопроєкт, який передбачає зміни до деяких законодавчих актів для вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Законопроєктом пропонується зміна призовного віку з 27 до 25 років.

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