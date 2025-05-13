Заместитель мэра Лозовой не вернулся из заграничной командировки. Может быть в России

По словам городского головы, его заместитель не выходит на связь, хотя должен был вернуться из командировки 9 мая и уже 12-го выйти на работу

Алексей Корпан (Фото: Лозовское городское территориальное общество)

Заместитель городского головы Лозовой в Харьковской области Алексей Корпан не вернулся из командировки в Чехию и с 7 мая не выходит на связь. Об этом в видеообращении сообщил мэр города Сергей Зеленский.

По его словам, "уже третий день недоразумения, ходят слухи о моем заместителе Алексее Корпане, что он якобы сбежал куда-то за границу".

Зеленский отметил, что в начале мая Корпан уехал в командировку в Чехию по вопросу сотрудничества. Речь шла о получении чешского медицинского оборудования для общины.

"7 мая он перестал быть на связи, вчера появился в других сетях. На звонки он не отвечает. Если подтвердится, что он предал наше государство – в голове у меня не укладывается такой случай. Правоохранительные органы будут заниматься этим вопросом", – добавил городской голова Лозовой.

В комментарии Суспильне Харьков Зеленский уточнил, что Корпан должен был вернуться из командировки до 9 мая, а 12-го уже выйти на работу. По словам мэра, его заместитель уезжал за границу впервые за время полномасштабной войны.

"Четыре месяца по трудовому законодательству мы не снимем его с должности. Затем можно выносить на сессию и снимать, если депутаты проголосуют. Он мой заместитель по таким направлениям, как должностные обязанности, старостинские округа", – подытожил Зеленский.

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По данным журналистов, в 2014 году на странице Корпана в российской социальной сети ВКонтакте появлялись публикации, в которых он выражал поддержку пророссийским боевикам из ДНР и ЛНР. Кроме того, он проявлял симпатию к диктатору Иосифу Сталину и погибшему главарю боевиков Александру Захарченко.

Сергей Коба, занимавший должность секретаря Лозовского городского совета в 2015-2020 годах, а с 2022 года служит в Вооруженных Силах, сообщил Суспильному, что, по его информации, Алексей Корпан находится в России.

"Вероятность этого – 90%. У меня есть собственные источники в Лозовском горсовете", – отметил Коба.

Кроме того, в анонимных Facebook-группах Лозовой люди задавали соответствующий вопрос: В России ли Корпан?

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